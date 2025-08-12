Culiacán.- En puntos distintos del municipio de Culiacán fueron localizados los cuerpos de tres personas del sexo masculino, una de las víctimas es un joven que usaba muletas para caminar, el cual fue privado de la vida de varios disparos cuando estaba sentado fuera de su casa en la colonia Lomas Magisterio.

A las líneas de emergencia entraron reportes de detonaciones de arma de fuego por la calle Xocoyotzin, de la colonia Lomas del Magisterio, al acudir a verificar los hechos, elementos de la Guardia Nacional encontraron tirado en la banqueta a un joven muerto.

En el lugar de los hechos no se logró obtener la identidad de la víctima, sólo se conoce que era vecino de esa calle y desde hace varias semanas este usaba muletas para caminar, sin que se conozca los motivos.

A un costado de un camino de terracería del poblado La Palmita y Anexos, en la salida norte de la capital del estado, fue descubierto el cuerpo en proceso de descomposición de una persona del sexo masculino atado de las manos con un mecate en el cuello, el cual estaba envuelto en una cobija.

La zona del hallazgo tuvo que ser acordonada para que los peritos forenses y de criminalística realizaran su trabajo de recopilar evidencias, sobre este descubrimiento, del cadáver de una persona, en proceso de descomposición.

En la estación Quilá, en el extremo sur de Culiacán, dentro de un canal fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, sin que se conozcan las causas de su fallecimiento, sólo se divulgó su hallazgo por medio de una llamada anónima a las líneas de emergencia.

afcl/LL