Mérida, Yucatán.-El ex alcalde de Izamal Warnel May Escobar se declaró culpable por diversos delitos en la audiencia de este día en la que se llevó a cabo un procedimiento abreviado, donde fue condenado a tres años y 11 meses de prisión, pena que llevará en libertad.

El procedimiento abreviado, es una figura jurídica en la que el imputado reconoce su culpa y accede a la sustitución de sanciones, por lo que deberá cumplir con diversas medidas cautelares.

Durante la audiencia, Warnel May Escobar se declaró penalmente responsable de los delitos de evasión de presos, daño en propiedad ajena cometido en pandilla y robo calificado, denunciados por los hechos ocurridos en junio del 2024 en Izamal.

La Juez de Control del Segundo Distrito Judicial con sede en Kanasín evaluó los datos de prueba reunidos en la causa penal 92/2025, ocurridos en la fecha citada, cuando el hoy sentenciado se encontraba sobre la calle 30 por 49 de Izamal, donde a pesar de no ser el encargado de la custodia de unos detenidos, hizo uso de la violencia física para indebidamente poner en libertad a varias personas.

Durante el desarrollo del juicio abreviado, los fiscales de litigación también lograron establecer que el acusado, además de liberar a estas personas, dañó una unidad policiaca y se apoderó de un radio portátil de la misma coorporación.

