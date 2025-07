Peto, Yucatán.- En este municipio del sur del Estado, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron al ex alcalde de Izamal, Warnel May Escobar, presuntamente por abigeato, es decir, robo de ganado.

Este jueves, el ex edil continúa detenido en ese municipio del sur del estado y, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, transportaba el ganado en un remolque cuando fue detenido.

May Escobar trasladaba 10 reses y al ser detenido no pudo acreditar la legal procedencia de 4 animales y además lo hacía en un horario no permitido.

Ganado transportado por el ex alcalde (17/07/2025). Foto: Especial

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que, además del ex edil fue detenido su acompañante, luego de que no acreditaron la guía de traslado del ganado que transportaban, por lo que se procedió conforme a Ley.

Luego de la correspondiente denuncia por parte de autoridades municipales, la FGE dio paso a la investigación por abigeato.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de esta institución, para los fines legales y el deslinde de responsabilidades ante la posible comisión de un delito.

