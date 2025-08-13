Más Información

Narcos entregados a EU aún operaban vía visitas: García Harfuch; sigue aquí la conferencia mxm

DEA califica de “paso significativo para desmantelar cárteles” la entrega de 26 criminales por parte de México; fue decisión “soberana”

EU sanciona a mexicanos y empresas por fraude en tiempos compartidos; los asocia con el CJNG

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Llega presidente de SCJN a San Lázaro; Hugo Aguilar sostendrá primer acercamiento con diputados

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Tras fuertes lluvias que paralizaron vuelos y afectaron a miles, autoridades acuerdan acciones para garantizar operación en el AICM

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

La Agencia Antidrogas (DEA) calificó de “paso significativo para desmantelar a los cárteles” la entrega, por parte de México, de 26 criminales, que incluye a Abigael González, alias "El Cuini", cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez "La Tuta", líder de los Caballeros Templarios, fue una decisión “soberana” y por la seguridad del país.

Terrance Cole, administrador de la DEA, emitió una declaración en la que señaló que “este es un paso significativo en el esfuerzo continuo de la DEA por desmantelar los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”, pues los 26 delincuentes entregados incluyen gente asociada “con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Sinaloa y los Zetas”, y que ahora se encuentra “bajo custodia de los Estados Unidos”.

Destacó que entre los entregados “se encuentra Abigael "El Cuini" González Valencia, cuñado del líder del CJNG "El Mencho" y líder de "Los Cuinis", una organización responsable del tráfico de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de México y hacia Estados Unidos”.

Aseguró que “estas detenciones son el resultado del incansable trabajo de investigación de la DEA y la coordinación operativa entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas”.

México entrega segundo combo de narcos a EU

La Fiscalía General mexicana anunció el martes la entrega de los 26, encarcelados en diferentes centros penitenciarios de México, y que fueron solicitadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no pedir la pena de muerte para ellos.

Estas 26 personas se suman a los 29 narcotraficantes que, el pasado mes de febrero, México entregó a Estados Unidos.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó el martes que la entrega de los 26 “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración [del presidente estadounidense, Donald] Trump por desmantelar los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras”.

Añadió que “estos 26 hombres han contribuido a llevar la violencia y las drogas a las costas estadounidenses; bajo este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias por sus delitos contra este país”.

Al mismo tiempo, agradeció “al equipo de Seguridad Nacional de México por su colaboración en este asunto”.

