El huracán "Erin" es el primero de la temporada en el Atlántico Norte, y continúa su trayectoria hacia el Caribe, donde podría provocar fuertes lluvias e inundaciones.
Con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, "Erin" se dirige hacia las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, y Puerto Rico, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con "inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo", advirtió la agencia meteorológica.
Las islas San Martín, San Bartolomé y Guadalupe, más al sur, están en alerta amarilla por disposición de los servicios meteorológicos de Francia, por fuertes lluvias y tormentas eléctricas debido a los efectos periféricos que podría causar el huracán.
Se prevé que "Erin" continúe fortaleciéndose durante el fin de semana hasta convertirse en un "huracán mayor", advierte el NHC, pronosticando un movimiento hacia el noroeste que le haría pasar sobre parte de República Dominicana y Haití, y luego sobre las Bahamas.
