Sheinbaum y Arévalo acuerdan reforzar seguridad binacional; anuncian ampliación del Tren Maya a Guatemala y Belice

Inicia reunión entre Trump y Putin en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Interpol emite ficha roja para el chino Zhi Dong Zhang; se fugó de su arresto domiciliario

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

Sheinbaum niega que haya desabasto de combustible; es tema de contratos con transportistas

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Aprueba Congreso de la CDMX sancionar hasta con 36 horas de arresto a “franeleros”

Riña en penal de Culiacán moviliza a fuerzas de seguridad; reportan detonaciones

es el primero de la temporada en el Atlántico Norte, y continúa su trayectoria hacia el Caribe, donde podría provocar fuertes lluvias e inundaciones.

Con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, "Erin" se dirige hacia las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, y Puerto Rico, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con "inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo", advirtió la agencia meteorológica.

Las islas San Martín, San Bartolomé y Guadalupe, más al sur, están en alerta amarilla por disposición de los servicios meteorológicos de Francia, por fuertes lluvias y tormentas eléctricas debido a los efectos periféricos que podría causar el huracán.

Se prevé que "Erin" continúe fortaleciéndose durante el fin de semana hasta convertirse en un "huracán mayor", advierte el NHC, pronosticando un movimiento hacia el noroeste que le haría pasar sobre parte de República Dominicana y Haití, y luego sobre las Bahamas.

