Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que "Erin" se ha intensificado a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán de esta temporada en la cuenca del Atlántico.

Mediante redes sociales, la Conagua indicó que su centro se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3 mil 230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. También señaló que presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros sobre hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 30 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

⚠️ Esta mañana, #Erin se intensificó a #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Debido a su distancia y desplazamiento no representa peligro para costas nacionales. pic.twitter.com/h953YAQHBd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 15, 2025

