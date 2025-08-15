Más Información
Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%
Sheinbaum llega a Guatemala para sostener reunión con Bernardo Arévalo; abordarán temas de seguridad y migración
Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible
Tormenta tropical "Erin" se intensifica a huracán categoría 1; es el primer huracán de la temporada en el Atlántico
Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que "Erin" se ha intensificado a huracán de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, convirtiéndose en el primer huracán de esta temporada en la cuenca del Atlántico.
Mediante redes sociales, la Conagua indicó que su centro se localiza a 740 kilómetros al este de las Antillas Menores y a 3 mil 230 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. También señaló que presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros sobre hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noreste a 30 km/h.
Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.
Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe
