Miami.- La Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos anunció que esperan un aumento en la actividad de las tormentas tropicales en el océano Atlántico durante la segunda mitad de la temporada de huracanes y pronosticó la formación de entre 2 y 5 huracanes mayores entre agosto y noviembre.

"Se prevé un aumento en la actividad de tormentas tropicales en la cuenca atlántica debido a una combinación de factores, como temperaturas superficiales del mar superiores a la media en el océano Atlántico tropical y el mar Caribe, y un monzón activo en África Occidental", afirmó en su último boletín esta agencia de la que depende el Servicio Nacional de Meteorología.

La NOAA mantuvo su previsión de una temporada de huracanes "superior a lo normal", durante la que estimó que se formarán entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales entre 5 y 9 podrían transformarse en huracanes, y entre 2 y 5 de ellos podrían ser "huracanes mayores".

Esta última categoría hace referencia a aquellas tormentas con vientos superiores a 178 kilómetros por hora.

Imagen cedida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense del pronóstico de cinco días del paso de la tormenta Rafael por el Caribe hacia el Golfo de México. Cuba, Jamaica y las Islas Caimán están en alerta por la tormenta tropical Rafael formada este lunes en el Atlántico, a partir de una depresión tropical, y que se prevé se intensifique hasta llegar a ser un huracán en el transcurso de esta semana. Foto: EFE

Tormentas en el Atlántico este 2025

El océano Atlántico ha sido testigo hasta el momento de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter. Chandal fue la primera que tocó tierra este año en Estados Unidos, y dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte.

Esta actividad entraba en los cálculos iniciales de los meteorólogos de la NOAA, que estimaban que la segunda mitad de la época de huracanes sería más activa.

"Muchos de los factores que identificamos antes de la temporada todavía están en juego, y las condiciones en gran medida coinciden con nuestras predicciones de mayo", dijo Matt Rosencrans, meteorólogo principal de la temporada de huracanes de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de la NOAA.

La agencia gubernamental también mantuvo en su boletín el pronóstico de una temporada por debajo del promedio en el Pacífico Oriental, lindante con la costa oeste de Estados Unidos, "con entre 12 y 18 tormentas con nombre", a pesar de que la actividad en esa región "tuvo un inicio brusco con nueve tormentas con nombre" en los primeros meses.

La previsión de la NOAA llega dos días después de que la Universidad Estatal de Colorado (CSU, en inglés), referente en meteorología en Estados Unidos, informara en otro boletín que esperaba la formación de 16 tormentas tropicales en el Atlántico durante la temporada, que va de junio a noviembre, de las cuales tres serían huracanes mayores.

