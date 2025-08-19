Más Información

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Sheinbaum ratificó trabajo de Adán Augusto, asegura Monreal; descarta cambios en la coordinación del Senado

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Proyecto Portero de EU busca resarcir los daños entre la DEA y México

Una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a EL UNIVERSAL que “aunque la DEA es el eje del Proyecto Portero, otras dependencias de Estados Unidos estarán integradas en este esfuerzo, como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service); todos, bajo la coordinación de la Fuerza de Tarea de Ejecución de Crímenes Organizados de Narcóticos en un esquema multinivel.

También habrá vinculación con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, particularmente con la Sección de Narcóticos de su División Criminal. Esta colaboración permitirá aprovechar capacidades complementarias como la investigación criminal, la inteligencia fronteriza, el rastreo financiero, la persecución judicial y la ejecución táctica. La fuente consultada subrayó que el Proyecto Portero no anula automáticamente los acuerdos existentes de cooperación bilateral.

