Washington. La Casa Blanca aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha prometido en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelensky, pese a los mensajes imprecisos que ha emitido Moscú en las últimas horas sobre este asunto.

Al ser preguntada sobre si Putin ha prometido que celebrará una reunión con Zelensky en las próximas semanas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió que el líder ruso "lo ha hecho".

"Les puedo asegurar que el Gobierno de EU y la Administración Trump están trabajando tanto con Rusia como con Ucrania para hacer que esa (reunión) bilateral se haga realidad", afirmó Leavitt, que dijo tener constancia de que "los detalles sobre esa reunión ya se están gestionando" y que la Casa Blanca informará en el futuro sobre la ciudad que acogerá el encuentro.

Al término de las reuniones de ayer en la Casa Blanca con Zelensky y varios líderes europeos, Trump aseguró, tras hablar con Putin por teléfono, que estaba trabajando ya para organizar una cumbre entre Zelenski y Putin.

Sin embargo, Moscú ha enviado un mensaje algo más tibio desde entonces, hablando de la necesidad de involucrar a funcionarios de mayor rango o diciendo que una reunión de este tipo debería "prepararse minuciosamente".

"Un gran primer paso", reunión de Trump con líderes europeos

Al ser preguntada sobre si es verdad que Putin habría propuesto -tal y como han afirmado algunos medios- Moscú como sede para una hipotética reunión con Zelensky sabedor de que Kiev no aceptaría semejante oferta, la portavoz aseguró que no iba a desgranar las conversaciones privadas entre Trump y el presidente ruso.

Leavitt dijo también que la opción de celebrar primero un encuentro bilateral Putin-Zelensky antes de uno a tres bandas que también incluya a Trump, que era lo que el republicano pretendía hacer en un primer momento, "fue una idea que evolucionó en el curso de las conversaciones del presidente (Trump) con el presidente Putin, el presidente Zelensky y los líderes europeos ayer".

La portavoz añadió que todos los líderes europeos presentes ayer en la Casa Blanca "se mostraron de acuerdo en que este es un gran primer paso, y es bueno que estos dos líderes se sienten juntos".

En las reuniones con Putin y Zelensky ayer en Washington participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

