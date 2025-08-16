Más Información
París.- Los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, se reunirán este domingo por videoconferencia, tras la reunión del viernes en Alaska y antes de la visita del lunes a Washington del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky.
La reunión virtual se celebrará a las 13 horas GMT del domingo, según indicaron este sábado fuentes de la Presidencia francesa a la prensa.
Como ya ocurrió con la del miércoles pasado, la reunión estará copresidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, por el primer ministro británico, Keir Starmer, y por el canciller alemán, Friedrich Merz.
Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman
El sábado por la mañana, al comentar los resultados de sus conversaciones con otros líderes tras el encuentro en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, Macron ya había avanzado que se iba a convocar una nueva reunión de los aliados de Ucrania.
El objetivo de esa convocatoria sería, según explicó en un mensaje en X, "avanzar de forma concreta" en las garantías de seguridad para Kiev.
"Será esencial sacar todas las lecciones de los últimos 30 años, y en particular la propensión bien establecida de Rusia a no cumplir sus propios compromisos", advirtió, además de abogar por mantener la presión sobre Moscú mientras no haya un alto el fuego.
Los socios de la Coalición de Voluntarios, que incluye sobre todo a países europeos, pero también a otros, como Canadá, tienen en particular sobre la mesa la cuestión de un potencial envío de tropas para crear una suerte de fuerza de reaseguro.
Y es que sin garantías de seguridad "indefectibles" no es posible una "paz sólida y duradera, respetuosa con los derechos de Ucrania", según reiteró Macron esta mañana.
Trump quiere un "plan de paz" tras fracaso de un alto el fuego en Ucrania; recibirá el lunes a Zelensky
