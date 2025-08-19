Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra "el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo"; el 1 de septiembre "va a ser mejor", dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de "Lord Pádel"; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

La Casa Blanca compartió este martes unas imágenes de la reunión privada de con el presidente de Estados Unidos, , en el Despacho Oval que sitúan al estadounidense en una posición de liderazgo frente al resto de mandatarios que viajaron a Washington para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania.

En las fotografías, se ve a Trump sentado en el escritorio de la emblemática oficina frente al presidente ucraniano, ; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes europeos, mientras estos le escuchan con atención.

Además de Rutte, Von der Leyen, también viajaron a Estados Unidos para apoyar a Zelensky los líderes de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer, y Francia, Emmanuel Macron.

Las imágenes compartidas por la Casa Blanca en redes sociales llevan la frase: "Paz a través de la fuerza", que se ha convertido en lema del mandatario estadounidense, y su composición resalta la faceta de anfitrión de Trump, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares europeos.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse donde se observan desde la izquierda, a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisón Europea, Ursula Von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reunidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE
En los inusuales retratos se puede ver también a miembros del equipo más cercano a Trump, como el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio o la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una segunda fila escuchando al líder.

Casa Blanca busca resaltar liderazgo de Trump

Estas instantáneas corresponden a la reunión que mantuvieron los dirigentes europeos y Trump después de la cumbre multilateral. Fue una especie de segunda reunión en unos términos más distendidos, según dijeron varios medios.

A diferencia de esta, en la primera reunión, los líderes europeos y Trump estaban sentados en una gran mesa en la que, desde un mismo nivel, todos hicieron una breve declaración a los medios.

Durante este primer encuentro multilateral, los europeos agradecieron al estadounidense la organización de la cumbre e invitaron a encontrar una forma de poner fin a los más de tres años de guerra en Ucrania.

También se hizo popular otra foto, compartida por el equipo del republicano, en la que se ve a Tump enseñándole a Macron y a Zelensky las gorras con varios mensajes que suele llevar el mandatario. Dos de ellas llaman especialmente la atención.

En una puede leer: 'Trump 2028', en referencia a un posible tercer mandato presidencial, aunque la Constitución de EU no lo permite, y en otra está escrito: 'Cuatro años más'.

