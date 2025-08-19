La Casa Blanca compartió este martes unas imágenes de la reunión privada de líderes europeos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval que sitúan al estadounidense en una posición de liderazgo frente al resto de mandatarios que viajaron a Washington para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania.

En las fotografías, se ve a Trump sentado en el escritorio de la emblemática oficina frente al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes europeos, mientras estos le escuchan con atención.

Además de Rutte, Von der Leyen, también viajaron a Estados Unidos para apoyar a Zelensky los líderes de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; Italia, Giorgia Meloni; Reino Unido, Keir Starmer, y Francia, Emmanuel Macron.

Las imágenes compartidas por la Casa Blanca en redes sociales llevan la frase: "Paz a través de la fuerza", que se ha convertido en lema del mandatario estadounidense, y su composición resalta la faceta de anfitrión de Trump, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares europeos.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social X @WhiteHouse donde se observan desde la izquierda, a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisón Europea, Ursula Von der Leyen; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reunidos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE

En los inusuales retratos se puede ver también a miembros del equipo más cercano a Trump, como el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio o la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una segunda fila escuchando al líder.

Casa Blanca busca resaltar liderazgo de Trump

Estas instantáneas corresponden a la reunión que mantuvieron los dirigentes europeos y Trump después de la cumbre multilateral. Fue una especie de segunda reunión en unos términos más distendidos, según dijeron varios medios.

A diferencia de esta, en la primera reunión, los líderes europeos y Trump estaban sentados en una gran mesa en la que, desde un mismo nivel, todos hicieron una breve declaración a los medios.

Durante este primer encuentro multilateral, los europeos agradecieron al estadounidense la organización de la cumbre e invitaron a encontrar una forma de poner fin a los más de tres años de guerra en Ucrania.

También se hizo popular otra foto, compartida por el equipo del republicano, en la que se ve a Tump enseñándole a Macron y a Zelensky las gorras con varios mensajes que suele llevar el mandatario. Dos de ellas llaman especialmente la atención.

En una puede leer: 'Trump 2028', en referencia a un posible tercer mandato presidencial, aunque la Constitución de EU no lo permite, y en otra está escrito: 'Cuatro años más'.

