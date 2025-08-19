Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

Distribución de gasolinas, un talón de Aquiles para Pemex

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el apoyo aéreo de Estados Unidos y las tropas terrestres europeas podrían formar parte de las garantías de seguridad para , al tiempo que advirtió de una situación "difícil" si fracasan las conversaciones entre Moscú y Kiev.

"Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno", dijo Trump a Fox News, refiriéndose a los aliados europeos con quienes se reunió en la Casa Blanca el lunes junto con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si hablamos de apoyo aéreo, porque nadie tiene el tipo de cosas que nosotros tenemos, realmente, ellos no", afirmó Trump.

Añadió su "garantía" de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que Ucrania se una a la alianza militar occidental OTAN.

Lee también

"Putin, cansado de la guerra" y Zelensky "tiene que ser flexible"

La seguridad de posguerra es una preocupación clave para Kiev después de más de tres años de invasión rusa.

Moscú ha dicho durante mucho tiempo que no tolerará que Ucrania se una a la OTAN y ha sido hostil a la idea de que tropas occidentales se desplieguen en el territorio de la antigua Unión Soviética.

Trump dijo que "Francia y Alemania, un par de ellos, el Reino Unido, quieren tener botas sobre el terreno". "No creo que vaya a ser un problema, para ser honesto contigo. Creo, creo que Putin está cansado de la guerra", agregó.

Trump añadió que después de sus conversaciones el lunes con líderes europeos está impulsando una cumbre bilateral entre el presidente ruso y el presidente ucraniano, seguida por otra en la que él participará.

"Si eso funciona, si funciona, entonces iré a la trilateral y cerraré el acuerdo", adelantó.

Al señalar que era posible que Putin decidiera retirarse, Trump manifestó: "Espero que el presidente Putin actúe bien y, si no, será una situación difícil".

Zelensky "también tiene que mostrar algo de flexibilidad", añadió.

Lee también

Ucrania no puede cambiar la situación sobre territorios ocupados por Rusia

Además de la cuestión de garantizar la seguridad futura de Ucrania, el otro punto clave para terminar la guerra es el estatus de las vastas áreas ocupadas por Rusia.

Trump afirmó que Ucrania tiene que aceptar que no recuperará los territorios perdidos, incluyendo la región oriental de Donbás, pero que a cambio obtendría paz.

"Asumo que todos han visto el mapa. Saben, un gran pedazo de territorio está tomado y ese territorio ha sido tomado. Ahora están hablando de Donbás, pero Donbás ahora mismo, como saben, está 79% poseído y controlado por Rusia", dijo Trump. Y sostuvo que Ucrania no es lo suficientemente poderosa como para cambiar la situación.

"Esto fue una guerra y Rusia es una nación militar poderosa, ¿saben? Les guste o no, es una nación poderosa. Es una nación mucho más grande", sostuvo. "No te enfrentas a una nación que es 10 veces tu tamaño".

Lee también

"Todos pueden jugar a ser astutos y esto y aquello, pero, ¿saben? Ucrania va a recuperar su vida", dijo Trump sobre un acuerdo de paz que involucre abandonar tierra por parte de Ucrania.

"Van a dejar de tener personas asesinadas en todas partes y van a recuperar una gran cantidad de territorio", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos