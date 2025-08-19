Más Información
Rusia devolvió los cuerpos de mil soldados ucranianos fallecidos, la mayoría caídos en el frente y algunos muertos en cautiverio, informó Kiev, señalando que este tipo de intercambios constituye uno de los pocos resultados de las conversaciones entre ambos países.
"Como resultado de las medidas de repatriación, los cuerpos de mil personas fallecidas fueron entregados a Ucrania" por la parte rusa, que indicó que se trataba de soldados ucranianos, según el centro ucraniano encargado del tratamiento de los prisioneros de guerra.
