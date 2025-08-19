Rusia devolvió los cuerpos de mil soldados ucranianos fallecidos, la mayoría caídos en el frente y algunos muertos en cautiverio, informó Kiev, señalando que este tipo de intercambios constituye uno de los pocos resultados de las conversaciones entre ambos países.

"Como resultado de las medidas de repatriación, los cuerpos de mil personas fallecidas fueron entregados a Ucrania" por la parte rusa, que indicó que se trataba de soldados ucranianos, según el centro ucraniano encargado del tratamiento de los prisioneros de guerra.

Lee también Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc