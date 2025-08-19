Ginebra. El gobierno suizo aseguró que ofrecerá inmunidad al presidente ruso, Vladímir Putin, en caso de que decida reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, en Ginebra, como ha propuesto Francia, al plantear un lugar considerado neutral.

El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, aseguró que habrá inmunidad para Putin en caso de que llegue al país para participar en una conferencia en favor de la paz.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

Cassis sostuvo que Suiza está "más que preparada" para acoger una reunión de tal envergadura.

Suiza y, en particular, Ginebra tienen un extenso historial como sede de negociaciones diplomáticas y en este país se celebró el único encuentro que mantuvo Putin con el expresidente estadounidense Joe Biden, en 2021, medio año antes de que iniciase una guerra contra Ucrania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso hoy que Ginebra fuese el lugar de la esperada reunión entre Putin y Zelensky.

Tras el encuentro del pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Putin en Alaska, al que siguió este lunes otro con Zelensky y varios líderes europeos, la Casa Blanca ha señalado que "han comenzado los preparativos" para esa reunión, a la que seguiría otra de ambos con Trump.

Por su parte, Zelensky ha confirmado su disposición para participar, como también lo ha hecho Putin.

Los dirigentes de los países autodenominados "Coalición de voluntarios", que son los europeos que apoyan de manera más firme a Ucrania, debe tener lugar hoy para discutir "las próximas etapas".

