"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Ginebra. El gobierno suizo aseguró que ofrecerá inmunidad al presidente ruso, , en caso de que decida reunirse con el mandatario ucraniano, , en Ginebra, como ha propuesto Francia, al plantear un lugar considerado neutral.

El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, aseguró que habrá inmunidad para Putin en caso de que llegue al país para participar en una conferencia en favor de la paz.

La(CPI) emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia.

Cassis sostuvo que está "más que preparada" para acoger una reunión de tal envergadura.

Suiza y, en particular, tienen un extenso historial como sede de negociaciones diplomáticas y en este país se celebró el único encuentro que mantuvo Putin con el expresidente estadounidense , en 2021, medio año antes de que iniciase una contra Ucrania.

El presidente de Francia, , propuso hoy que Ginebra fuese el lugar de la esperada reunión entre Putin y Zelensky.

Tras el encuentro del pasado viernes entre el presidente de Estados Unidos, , y Putin en , al que siguió este lunes otro con Zelensky y varios líderes europeos, la ha señalado que "han comenzado los preparativos" para esa reunión, a la que seguiría otra de ambos con Trump.

Por su parte, Zelensky ha confirmado su disposición para participar, como también lo ha hecho Putin.

Los dirigentes de los países autodenominados "Coalición de voluntarios", que son los europeos que apoyan de manera más firme a , debe tener lugar hoy para discutir "las próximas etapas".

