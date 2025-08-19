Más Información

Moscú. Rusia advirtió hoy que una reunión entre los presidentes, y , debe "prepararse minuciosamente".

"Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", dijo a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso,.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, , afirmara que ha comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano tras celebrar un encuentro en con Zelensky y varios líderes europeos.

El mandatario ucraniano, por su parte, dijo el lunes que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso en las próximas dos semanas.

A esta reunión le podría seguir otra, con participación de Trump, según el plan estadounidense.

A este respecto, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que "no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral".

Sin embargo, enfatizó, estos formatos deben "comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las".

"Este es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos", afirmó el ministro ruso.

Lavrov agregó que es "imposible hablar de una solución a largo plazo" sin tener en cuenta los de Rusia y los derechos de la población rusoparlante de Ucrania.

"Sin respeto a los intereses de seguridad de , sin pleno respeto a los derechos de los rusos y de las personas rusohablantes que viven en , no se puede hablar de acuerdos a largo plazo, porque estas son las razones que deben eliminarse urgentemente en el contexto del (proceso de) arreglo", dijo.

Según el jefe de la diplomacia rusa, antes de negociar con Rusia, Zelensky debería de erradicar las leyes que "vulneran los de los rusoparlantes".

"Es decir, ellos (representantes de Occidente) creen que esta persona debe asegurar los acuerdos con Rusia, según le parezca oportuno, y nadie dice que sería buena idea que derogara estas leyes antes de iniciar las negociaciones", aseveró.

Plantean elevar el nivel de participantes en conversaciones directas

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov señaló horas antes que Putin y Trump habían abordado en su conversación de la noche pasada la posibilidad de "elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa" en las negociaciones bilaterales.

"En particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas", dijo Ushakov.

Ushakov precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, pero no mencionó una futura cumbre entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, al que el Kremlin considera desde mayo de 2024.

El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelensky y que solo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.

Al igual que ocurriera en marzo de 2022, la delegación rusa en las últimas tres rondas de negociaciones celebradas en Estambul ha estado encabezada por Vladímir Medinski, asesor de Putin para asuntos culturales.

La elección de Medinski fue muy criticada tanto por Ucrania como por la y la , al considerar que demostraba la falta de voluntad del Kremlin de llegar a un acuerdo de paz.

Las primeras tres rondas únicamente dieron como resultado el canje de prisioneros de guerra y de cadáveres, pero en ningún momento se trató en profundidad el aspecto político y militar del conflicto.

Putin, que mantiene su demanda de que el retire sus tropas del Donbás, había expresado su confianza en celebrar la próxima cumbre con Trump en Moscú.

