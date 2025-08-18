Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a vivir a España; “yo vivo en nuestro bello México”, afirma

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Se registran enfrentamientos en megamarcha “México por Palestina”; manifestantes exigen ruptura de relaciones con Israel

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

El presidente estadounidense, , y el presidente de Ucrania, tendrán una reunión junto con varios líderes de la Unión Europea, la y los países europeos de la llamada "coalición de voluntarios" en la Casa Blanca.

Los temas de discusión previsiblemente serán las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las para Ucrania, incluyendo cómo estará involucrado Estados Unidos.

Donald Trump, quien no logró un alto el fuego en Ucrania durante su cumbre en con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ahora pide un "" para poner fin a tres años y medio de conflicto.

Mundo 07:14 AM

Ucrania busca aumentar la presión sobre Rusia con ataques de largo alcance

Ucrania intensifica sus ataques de largo alcance, cada vez más efectivos, en el interior del territorio ruso mientras busca aumentar la presión sobre Moscú para que frene su invasión.
La noche en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, viajó a Washington para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y mientras drones rusos mataban al menos a 10 civiles en Járkov y Zaporiyia el lunes por la mañana, 23 drones ucranianos de largo alcance fueron interceptados sobre territorio ruso.


Mundo 07:12 AM

Zelensky denuncia "cínicos" ataques rusos justo cuando se va a hablar de paz en Washington

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denuncio este lunes los "cínicos" ataques rusos justo en el día en el que se deben buscar fórmulas para una paz negociada en la reunión de Washington.
"Conversaremos con el presidente Trump sobre temas clave. Junto con Ucrania, participarán en la conversación los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Todos buscan una paz digna y una seguridad auténtica. Y en este preciso momento, los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales y nuestra infraestructura civil", escribió Zelensky en su cuenta de X.


Mundo 07:11 AM

Zelensky afirma que "Rusia no debería ser premiada por su invasión a Ucrania"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, consideró este lunes que Rusia no debería ser "premiada" por su invasión, horas antes de un esperado encuentro en Washington con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y con varios líderes europeos.


En un mensaje en redes sociales, Zelensky escribió que el presidente ruso, Vladímir Putin, seguirá "matando" para "mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos" enfocados a una salida del conflicto. "Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra", añadió.


