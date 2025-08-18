El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky tendrán una reunión junto con varios líderes de la Unión Europea, la OTAN y los países europeos de la llamada "coalición de voluntarios" en la Casa Blanca.

Los temas de discusión previsiblemente serán las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo cómo estará involucrado Estados Unidos.

Donald Trump, quien no logró un alto el fuego en Ucrania durante su cumbre en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ahora pide un "acuerdo de paz" para poner fin a tres años y medio de conflicto.

La noche en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, viajó a Washington para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y mientras drones rusos mataban al menos a 10 civiles en Járkov y Zaporiyia el lunes por la mañana, 23 drones ucranianos de largo alcance fueron interceptados sobre territorio ruso.



Mundo 07:12 AM Zelensky denuncia "cínicos" ataques rusos justo cuando se va a hablar de paz en Washington El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denuncio este lunes los "cínicos" ataques rusos justo en el día en el que se deben buscar fórmulas para una paz negociada en la reunión de Washington.

"Conversaremos con el presidente Trump sobre temas clave. Junto con Ucrania, participarán en la conversación los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Todos buscan una paz digna y una seguridad auténtica. Y en este preciso momento, los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales y nuestra infraestructura civil", escribió Zelensky en su cuenta de X.



Mundo 07:11 AM Zelensky afirma que "Rusia no debería ser premiada por su invasión a Ucrania" El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, consideró este lunes que Rusia no debería ser "premiada" por su invasión, horas antes de un esperado encuentro en Washington con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y con varios líderes europeos.

En un mensaje en redes sociales, Zelensky escribió que el presidente ruso, Vladímir Putin, seguirá "matando" para "mantener la presión sobre Ucrania y Europa, y humillar los esfuerzos diplomáticos" enfocados a una salida del conflicto. "Rusia no debería ser premiada por su participación en esta guerra", añadió.



