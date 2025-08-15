El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que ahora "depende" de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, avanzar para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Ahora depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky", dijo Trump a Fox News después de la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

"Tuvimos una reunión muy buena hoy, pero ya veremos; hay que llegar a un acuerdo. Coincidimos en muchos puntos. Quiero que la gente deje de morir en Ucrania... Si pudiéramos poner fin a esa guerra, sería muy bueno".

Durante la entrevista, Trump se negó a detallar los últimos asuntos que están retrasando un acuerdo, limitándose a decir que quiere "ver qué podemos lograr". Sin embargo, a pesar de no llegar a un acuerdo el viernes, calificó la cumbre como un éxito, calificándola con un 10 sobre 10, "en el sentido de que nos llevamos de maravilla".

"Quiero asegurarme de que se haga", añadió. "Y tenemos muchas posibilidades de lograrlo".

