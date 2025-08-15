Más Información
Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina
Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman
Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas
Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse
Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países
Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses
Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN
Embajador Johnson felicita a México tras la caída de 27 del CJNG; califica operativo de "alto riesgo"
Plaza Mítikah reanuda operaciones hoy 15 de agosto; alcaldía Benito Juárez confirma reapertura tras recibir documentación requerida
CEPAL aprueba Compromiso de Tlatelolco; buscan acelerar la igualdad sustantiva de género y sociedad del cuidado
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que ahora "depende" de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, avanzar para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.
"Ahora depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky", dijo Trump a Fox News después de la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.
Lee también Trump y Putin concluyen reunión en formato restringido en Alaska; discuten el futuro de la guerra en Ucrania, sin Zelensky; sigue aquí el minuto a minuto
"Tuvimos una reunión muy buena hoy, pero ya veremos; hay que llegar a un acuerdo. Coincidimos en muchos puntos. Quiero que la gente deje de morir en Ucrania... Si pudiéramos poner fin a esa guerra, sería muy bueno".
Durante la entrevista, Trump se negó a detallar los últimos asuntos que están retrasando un acuerdo, limitándose a decir que quiere "ver qué podemos lograr". Sin embargo, a pesar de no llegar a un acuerdo el viernes, calificó la cumbre como un éxito, calificándola con un 10 sobre 10, "en el sentido de que nos llevamos de maravilla".
"Quiero asegurarme de que se haga", añadió. "Y tenemos muchas posibilidades de lograrlo".
Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
acf/bmc