Más Información

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos el narco

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Desmantelan narcolaboratorio en San Blas, Nayarit; aseguran cerca de 12.8 toneladas de metanfetamina

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Riña entre comerciantes ambulantes deja una mujer muerta y un herido previo al partido del Puebla; peleaban por espacios para instalarse

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Retiro por desempleo de Afores rompe máximos históricos; rebasan 21 mil millones de pesos en siete meses

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Ejército de EU despliega más de 4 mil soldados más en aguas de América Latina; es parte de la misión contra cárteles, reporta CNN

Embajador Johnson felicita a México tras la caída de 27 del CJNG; califica operativo de "alto riesgo"

Embajador Johnson felicita a México tras la caída de 27 del CJNG; califica operativo de "alto riesgo"

Plaza Mítikah reanuda operaciones hoy 15 de agosto; alcaldía Benito Juárez confirma reapertura tras recibir documentación requerida

Plaza Mítikah reanuda operaciones hoy 15 de agosto; alcaldía Benito Juárez confirma reapertura tras recibir documentación requerida

CEPAL aprueba Compromiso de Tlatelolco; buscan acelerar la igualdad sustantiva de género y sociedad del cuidado

CEPAL aprueba Compromiso de Tlatelolco; buscan acelerar la igualdad sustantiva de género y sociedad del cuidado

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador; se prevé la reanudación de exportaciones

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que ahora "depende" de su homólogo ucraniano, , avanzar para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

"Ahora depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky", dijo Trump a Fox News después de la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska.

Lee también

"Tuvimos una reunión muy buena hoy, pero ya veremos; hay que llegar a un acuerdo. Coincidimos en muchos puntos. Quiero que la gente deje de morir en ... Si pudiéramos poner fin a esa guerra, sería muy bueno".

Durante la entrevista, Trump se negó a detallar los últimos asuntos que están retrasando un acuerdo, limitándose a decir que quiere "ver qué podemos lograr". Sin embargo, a pesar de no llegar a un acuerdo el viernes, calificó la cumbre como un éxito, calificándola con un 10 sobre 10, "en el sentido de que nos llevamos de maravilla".

"Quiero asegurarme de que se haga", añadió. "Y tenemos muchas posibilidades de lograrlo".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Rita Cetina: Abre registro para secundaria el 15 de septiembre, ¿y los de primaria y preescolar? Foto: Adobe / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina: Abre registro para secundaria el 15 de septiembre, ¿y los de primaria y preescolar?

Visa americana/iStock/ g-stockstudio

Visa americana por primera vez: Este es el único consulado con citas disponibles para 2025

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Canadá. iStock/Deagreez/ husayno

¿Lo traes en tu equipaje? Alimentos prohibidos y permitidos para ingresar a Canadá

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo. (AP Photo/Robert F. Bukaty)

El eclipse solar más largo del siglo: qué día será y desde dónde verlo