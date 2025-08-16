Más Información

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Guerra en Ucrania: ¿Qué dice el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin en Alaska?

"Erin" se convierte en huracán categoría 5 en el Atlántico; es considerado "catastrófico"

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

Estados Unidos propuso el sábado a una garantía de seguridad similar a la del artículo 5 de la , pero sin una adhesión formal a la Alianza Atlántica, informó la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y fuentes diplomáticas.

La propuesta se planteó durante una llamada telefónica que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el sábado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y con dirigentes europeos, un día después de la cumbre de Trump con el ruso Vladimir Putin.

"Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía de tipo artículo 5, fuera de la OTAN, con el acuerdo a priori de (Vladimir) Putin", declaró a la AFP una fuente diplomática bajo condición de anonimato.

El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda.

Kiev pide "garantías de seguridad" sólidas que disuadan a Rusia de atacarla nuevamente.

Ucrania aspira desde hace tiempo a entrar en la OTAN, pero Rusia ha esgrimido ese motivo como una de las razones de la guerra en Ucrania, y Trump ha descartado repetidamente la idea.

En su lugar, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, impulsa una propuesta que situaría a Ucrania bajo el paraguas defensivo de la OTAN incluso sin ser miembro, una idea que, según ella, Trump abordó en la llamada del sábado.

Meloni no dijo si la idea se había discutido con Putin.

Otra fuente conocedora del tema, también bajo condición de anonimato, confirmó a la AFP que la idea de una protección inspirada en la de la OTAN fue mencionada durante la llamada.

"Pero nadie sabe en detalle cómo funcionaría ni por qué (Vladimir) Putin lo aceptaría si está categóricamente en contra de la OTAN y evidentemente en contra de cualquier garantía efectiva de la soberanía de Ucrania", matizó.

Según la misma fuente esta cuestión podría ser abordada durante el encuentro previsto el lunes en Washington entre Trump y Zelensky.

Reino Unido y Francia han dicho que están dispuestos a enviar tropas a Ucrania para ayudar a mantener una eventual tregua.

Sin embargo, Meloni, que ha descartado el envío de tropas italianas, presentó su propuesta como un compromiso menos arriesgado y menos costoso.

