DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa estancia de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Mueren en emboscada 8 autodefensas de UPOEG

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Washington. El presidente estadounidense, , dijo este lunes en el arranque de su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, , que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre a tres bandas entre ambos mandatarios y el presidente ruso, , para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral. Y creo que habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", explicó Trump en el de la Casa Blanca.

Al ser preguntado sobre si la reunión de hoy podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a , Trump dijo que no.

"No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo", dijo el neoyorquino en referencia a un .

Trump avanzó al inicio de la reunión también que "más tarde" podría hacer un anuncio sobre para Ucrania brindadas por parte de tropas estadounidenses para evitar otra futura invasión rusa.

Ante los medios, Zelensky agradeció en varias ocasiones a Trump su apoyo, en un recordatorio de que, en el encuentro de febrero pasado, el gobierno estadounidense le reclamó no ser "lo suficientemente agradecido". Zelensky llegó vistiendo un pantalón de vestir con un saco negro, luego de que en la reunión anterior, también fuera cuestionado por no usar traje, a pesar de que él dijo que no volvería a usar uno hasta el fin de la.

Se prevé que durante la reunión con Zelensky, Trump transmita también las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro dedel viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por , una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

A la Casa Blanca han acudido también varios líderes europeos para mostrar su apoyo incondicional a Ucrania.

Son el secretario general de la OTAN, , la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelensky y que, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

