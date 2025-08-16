Guerra en Ucrania: ¿Qué dice el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin en Alaska?

Primero llegó la alfombra roja, luego los cálidos apretones de manos, las sonrisas amistosas y los aviones militares sobrevolando. Así inició la cumbre en Alaska entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vládimir Putin.

Finalmente, el presidente estadunidense y el líder ruso subieron al asiento trasero de la limusina presidencial de Trump, el vehículo conocido como "La Bestia", y conversaron casualmente como amigos reunidos mientras eran trasladados a conversar sobre el futuro de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Fue un saludo digno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. En cambio, se lanzó contra un líder adversario que desató la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y es considerado uno de los enemigos más acérrimos de Estados Unidos.

Sin embargo, horas más tarde, sus interacciones parecieron más apagadas después de salir de las conversaciones.

Patty Ann Wood, experta en lenguaje corporal consultada por Newsweek, analizó el encuentro y dijo que sus gestos iniciales mostraban una mezcla de deferencia, control y familiaridad.

En el momento del apretón de manos, Trump se desvió de su enfoque habitual. "A Trump normalmente le gusta tener la mano arriba, pero aquí parece que presentó la palma hacia arriba —una posición más débil y subordinada—, lo que indica que ve a Putin como más poderoso", dijo Wood. "Aun así, usa un gesto característico de Trump: mantener el apretón de manos pegado a la cintura para atraer a la otra persona, una demostración de poder".

Ambos mantuvieron contacto visual y sonrieron, lo que, según Wood, sugería "un equilibrio entre deferencia y asertividad". Mantuvieron las cabezas juntas. "Eso sugiere calidez", dijo.

Wood señaló que Putin se veía seguro, con los brazos balanceándose con soltura, "a diferencia de hace seis meses, cuando estaba más rígido". Trump mantuvo los brazos pegados al cuerpo. En un momento dado, Trump agarró el codo de Putin y se inclinó para susurrarle: "un gesto de control y de intimidad a la vez", dijo Wood.

Una vez que la pareja se sentó frente a las cámaras, fue Putin quien pareció más dominante, lo que logró mediante un "manspread" más amplio que su homólogo estadounidense, reportó Sky News.

¿Dominio de Putin y descontento de Trump?

El experto en lenguaje corporal y psicólogo Dr. Peter Collett dijo a ese medio que "los hombres muy dominantes tienden a separar bien los muslos".

"Si observamos el ángulo entre ellos, cuando comparamos a Trump y Putin, encontramos que Putin tiene una ventaja mucho mayor; en otras palabras, muestra un dominio mucho mayor".

Durante la conferencia de prensa, el dominio de Putin también se transmitió en su postura, agregó el Dr. Collett.

"A pesar de la diferencia de altura, Putin, aunque es muy bajo, se sienta erguido, con una postura firme y muy seguro, mientras que el pobre Trump está encorvado y vuelto hacia dentro."

Esto podría reflejar que tiene "muchas cosas en la cabeza que lo molestan", sugiere el experto.

Después de la reunión de dos horas y media a puertas cerradas, la insatisfacción de Trump por la falta de un acuerdo quedó clara en su lenguaje corporal, dice el Dr. Collett.

Intentó afirmar lo que los psicólogos llaman "dominio visual" evitando la mirada de Putin.

La forma de la boca de Trump es otro signo revelador de su descontento.

Frunció los labios en varias ocasiones, lo que denota "autocontrol", mientras que su "boca curva" mostraba su vulnerabilidad, según el Dr. Collett, reportó Sky News.