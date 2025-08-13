Más Información
Sheinbaum se posiciona sobre la entrega de 26 narcos a EU; “la decisión es por la seguridad del país", asegura
De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU
Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura
Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán
Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI
Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial
Berlín. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo tras un encuentro virtual con la llamada coalición de los voluntarios y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la presencia en Berlín del mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, que esperaba una paz que tenga en cuenta los intereses de Kiev y de Europa.
"El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos", dijo Merz en una comparecencia conjunta con Zelensky. La reunión se produjo en vísperas de que, este viernes, Trump se reúna en Alaska con su par ruso, Vladimir Putin.
Merz dijo también que de Alaska puede salir algo positivo, pero advirtió que si no hay un movimiento de la parte rusa se debe aumentar la presión sobre Moscú.
Lee también Pánico en Ucrania y la UE: crece temor de que Trump acepte cesión de territorio ucraniano en reunión con Putin
Por su parte, Zelensky dijo esperar que la reunión entre Trump y Putin traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.
"Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", dijo el mandatario ucraniano.
EU, no la OTAN, dará garantías de seguridad a Ucrania, según Macron
En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en que si Kiev hace cesiones territoriales a Rusia, tiene que recibir garantías de seguridad por parte de sus aliados.
Matizó diciendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "no debe formar parte de esas garantías de seguridad", porque es algo a lo que se opone frontalmente Rusia, pero sí lo harán "Estados Unidos y todos los aliados (de Ucrania)".
Lee también Líderes europeos son "gente estupenda", afirma Trump; conversará por teléfono con ellos y Zelensky sobre la guerra en Ucrania
mcc