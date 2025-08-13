Berlín. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo tras un encuentro virtual con la llamada coalición de los voluntarios y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con la presencia en Berlín del mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, que esperaba una paz que tenga en cuenta los intereses de Kiev y de Europa.

"El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos", dijo Merz en una comparecencia conjunta con Zelensky. La reunión se produjo en vísperas de que, este viernes, Trump se reúna en Alaska con su par ruso, Vladimir Putin.

Merz dijo también que de Alaska puede salir algo positivo, pero advirtió que si no hay un movimiento de la parte rusa se debe aumentar la presión sobre Moscú.

El canciller alemán, Friedrich Merz, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 5 de junio de 2025, en Washington.

Por su parte, Zelensky dijo esperar que la reunión entre Trump y Putin traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

"Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego", dijo el mandatario ucraniano.

EU, no la OTAN, dará garantías de seguridad a Ucrania, según Macron

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, insistió en que si Kiev hace cesiones territoriales a Rusia, tiene que recibir garantías de seguridad por parte de sus aliados.

Matizó diciendo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) "no debe formar parte de esas garantías de seguridad", porque es algo a lo que se opone frontalmente Rusia, pero sí lo harán "Estados Unidos y todos los aliados (de Ucrania)".

