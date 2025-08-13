Más Información

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los líderes europeos son "gente estupenda", poco antes de una conversación virtual que mantendrán sobre el fin de la .

Trump conversará este miércoles por videoconferencia con líderes europeos y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, antes de su reunión en Alaska con su par ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes.

"Hablaré con líderes europeos dentro de poco", dijo Trump en su red Truth Social. "Son gente estupenda que quiere ver que se alcance un acuerdo", añadió el mandatario estadounidense.

Trump, los líderes de Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, fueron convocados por el canciller alemán, Friedrich Merz, quien busca acercar al estadounidense a las posiciones europeas sobre el conflicto.

Merz adelantó que el objetivo de las conversaciones virtuales será tratar "opciones para ejercer presión sobre Rusia con vistas a posibles negociaciones de paz, reclamaciones territoriales y garantías".

Trump y Putin se reunirán en Alaska (EU) el viernes 15 de agosto para discutir una tregua en la guerra entre Moscú y Kiev, en la primera vez que un mandatario ruso y estadounidense dialogan desde el inicio de la invasión rusa a territorio ucraniano en 2022. Con información de EFE.

