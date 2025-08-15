Ezra Alcázar, gerente de vinculación internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE), confirma que cierran las oficinas y el almacén que tenía la editorial en San Diego, California, en Estados Unidos. Alcázar explica en entrevista que se debe a que en los últimos años han bajado las ventas de libros físicos en ese país.

“La subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en San Diego es una distribuidora, no es una librería, no es un centro cultural, sino que es una distribuidora que desde los años 90 se ha dedicado a vender libros a librerías, que cada vez hay menos en Estados Unidos. La industria del libro físico se ha reducido bastante en los últimos años, por lo cual el giro de esta subsidiaria era sobre todo la venta de libros electrónicos, cosa que ya se hace en cualquier parte del mundo. Entonces lo que se decidió fue cerrar estas oficinas y esta bodega, pero no se cierra la subsidiaria”, detalla el gerente.

Alcázar señala que ya no habrá una sede física en San Diego, que continúan con el proceso de cierre del espacio, pero que se seguirá haciendo el mismo trabajo para Estados Unidos, que es “vender libros electrónicos y atendiendo a clientes que compran libros para escuelas primarias, secundarias, bibliotecas, cosas así”.

Ante el cierre, el gerente dice que en el futuro se evaluará “abrir un nuevo espacio que no sea administrativo, sino que atienda más a un público cultural”.

“Hemos platicado de si a la hora de que queramos abrir un espacio de promoción de la cultura y de fomento a la lectura en Estados Unidos, si el lugar correcto sería San Diego o si tal vez sería Nueva York o tal vez sería Los Ángeles. Creo que es una exploración necesaria”, agrega.

Ezra Alcázar explica que esta toma de decisión representa un ahorro para el FCE:

“Por ahora es un ahorro, porque la situación que está viviendo actualmente en Estados Unidos ha hecho que la ubicación de unas oficinas y un almacén en San Diego llama mucho la atención de muchas empresas, entonces digamos que los costos de San Diego han subido mucho en los últimos meses, es muy caro un negocio en San Diego, entonces necesitas tener algo que sea muy rentable”.

Ante el cierre, el FCE se deshizo de 90 mil 400 libros, que fueron donados a 27 instituciones y asociaciones civiles en EU y a siete ubicadas en México. Desde julio, la San Diego Council on Literacy compartió en redes sociales que recibió más de 70 mil libros en español para niños y adultos del FCE.

“Cada libro encontrará un hogar entre nuestras librerías, en los estantes de los espacios del programa de alfabetización o en bibliotecas de los miembros de la comunidad de San Diego”.