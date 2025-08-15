En un segundo evento para presentar la apertura total de la Cineteca Nacional Chapultepec, en el marco del Día Internacional del Cine Mexicano, la subsecretaría de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, señaló que la primera inauguración, a cargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador el 24 de septiembre del año pasado, fue algo necesario “para ver cómo respiraba este edificio”.

“A partir de eso (la inauguración), nosotros comenzamos a ajustar ingeniería, arquitectura, era importante ver cómo toda la gente que vive alrededor abrazaron el lugar; es muy difícil abrir un espacio así, en un escenario donde no hay nada parecido, eso fue lo que hicimos hace un año”, señaló.

La Cineteca Nacional Chapultepec abrió sus puertas en el marco del Día Internacional del Cine Mexicano. Foto: INBAL.

La funcionaria agregó que ya se cuentan con los mecanismos operativos y con el conocimiento necesario para que los visitantes tengan una experiencia agradable, tras casi un año de una apertura parcial y tras sortear dificultades. En su primera apertura, la Cineteca Chapultepec abrió al público sin programación, con una sola sala y con el foro al aire libre, espacios que eran cerrados sin aviso, y aún con trabajos para concluir la construcción del complejo.

La directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, informó que Chapultepec operará con personal contratado por honorarios, ya que no fue posible abrir nuevas plazas de trabajo. “Contratamos operadores por honorarios, no se están abriendo nuevas plazas con el gobierno federal”, dijo.

Foto: INBAL.

Asimismo, informó que la seguridad del recinto estará a cargo de la empresa contratada que da servicios a la Cineteca de Xoco y del Cenart, pero adelantó colaboraciones con el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa para garantizar la seguridad.

Stavenhagen apuntó que la Cineteca Chapultepec será una sede dedicada meramente a la exhibición, y no habrá tareas de conservación o resguardo de material fílmico. “No tenemos bóvedas aquí, pero tendremos un espacio para una videoteca, para que el público tenga acceso a un visionado de películas, para que puedan ver una película de forma individual, así como un centro de documentación”, apuntó.

Foto: INBAL.

Stavenhagen recordó que las ocho salas y el foro al aire libre ya están en funcionamiento, e indicó que las dulcerías ya tienen productos tradicionales como palomitas y refrescos, y una selección de dulces artesanales provenientes de los cultivos del Valle de México.