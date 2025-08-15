Más Información
A través de la cuenta de X de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza invitó a la gente a ver este domingo 17 de agosto a las 7 pm, la primera semifinal de México Canta contra la paz y las adicciones.
Este es el primer concurso binacional que une a jóvenes mexicanos y mexicoestadounidenses, entre 18 y 34 años.
"Se trata de cambiar las narrativas de la música, no de prohibir, pero visibilizar el talento de los mexicanos y mexicoestadounidenses en los distintos géneros que tiene el país"
Este concurso se llevará a cabo todos los domingo de 7 pm a 9 pm en todos los medios públicos, con invitados especiales, como Lila Downs, Intocable, Majo Aguilar, Horóscopos de Durango, entre otros.