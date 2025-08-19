Más Información

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, dio a conocer que adicional a la dotación de cien patrullas para la Policía Estatal Preventiva por parte del gobierno federal, en lo local se van a adquirir 70 unidades más oficiales, a través de dos procesos de licitación que se van a desarrollar.

Aclaró que en total, se van a contratar a estatales, ya que 71 elementos, formar parte del equipo especializado en el manejo de las seis unidades blindadas que la Secretaría de la Defensa Nacional les entregó en comodato.

En su tradicional conferencia semanal, Rocha Moya comentó que con la reciente firma del convenio, con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, bajo el sistema militar se va a seleccionar a 150 cadetes, a los que se les brindara formación y capacitación como policías y en seis meses serán contratados.

Subrayó que ante la entrega de cien patrullas por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su gobierno busca la manera de ayudar a los municipios, para dotarlos de algunas unidades extras.

En el evento, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, detalló que las 70 nuevas patrullas que se van adquirir, es con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

Precisó que para esta compras, se van a emitir , en una primera fase, se van adquirir 18 unidades y en la segunda 42, de estas últimas, 21 de las unidades se van a destinar para las policías municipales y 21 para la Estatal Preventiva.

