Ciudad del Carmen.- La noche del lunes y madrugada de este martes, un comando de gente encapuchada y con armas de fuego abordó la plataforma Akal Romeo, del complejo Akal-C, en la Sonda de Campeche a 90 kilómetros de las costas del , al sur de Campeche.

Esta zona es considerada como el centro petrolero marino más grande del mundo.

De acuerdo con reportes iniciales, los piratas llegaron en una embarcación, amenazaron al personal y efectuaron detonaciones para amedrentar antes de sacar equipos de respiración autónoma.

Los primeros informes no reportan trabajadores lesionados, solo algunos que tuvieron una crisis nerviosa; los empleados permanecen dentro de la instalación petrolera.

Hasta este mediodía, Pemex no había emitido información oficial, mientras que elementos de la Secretaría de Marina mantenían patrullajes para proteger a los trabajadores petroleros y encontrar al comando armado.

No es primera ocasión que ocurre un hecho similar.

