Ciudad del Carmen.- La noche del lunes y madrugada de este martes, un comando de gente encapuchada y con armas de fuego abordó la plataforma Akal Romeo, del complejo Akal-C, en la Sonda de Campeche a 90 kilómetros de las costas del municipio del Carmen, al sur de Campeche.

Esta zona es considerada como el centro petrolero marino más grande del mundo.

De acuerdo con reportes iniciales, los piratas llegaron en una embarcación, amenazaron al personal y efectuaron detonaciones para amedrentar antes de sacar equipos de respiración autónoma.

Los primeros informes no reportan trabajadores lesionados, solo algunos que tuvieron una crisis nerviosa; los empleados permanecen dentro de la instalación petrolera.

Hasta este mediodía, Pemex no había emitido información oficial, mientras que elementos de la Secretaría de Marina mantenían patrullajes para proteger a los trabajadores petroleros y encontrar al comando armado.

No es primera ocasión que ocurre un hecho similar.

afcl/LL