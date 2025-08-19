Tlaxiaco. – Autoridades de Santiago Yosondúa solicitan apoyo urgente al Gobierno del Estado de Oaxaca y a los cuerpos de seguridad para liberar a familias retenidas en la comunidad de Buenavista; reportan un herido, quema de casas y familias retenidas por un grupo armado.

“Pedimos de manera urgente la intervención de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la intervención pronta y oportuna de las instituciones correspondientes para rescatar a la población que se encuentra vulnerable”, señaló el edil Cristino Ramírez, a través de un escrito dirigido al secretario de gobierno de Oaxaca.

Durante la noche de este lunes, el edil dio a conocer que los hechos violentos se registraron alrededor de las 4:00 horas de la tarde, en la comunidad de Buenavista que pertenece al municipio de Yosondúa, donde un grupo armado de personas provenientes de Santa María Yolotepec sitiaron a Buenavista.

Tras tomar la comunidad, varias familias ya no pudieron salir de sus casas mientras las personas armadas quemaron las viviendas. Al mismo tiempo, el fuego cruzado con arma de fuego continuó y alcanzó a Emiliano R., quien hasta por la noche, no había recibido atención médica, porque no había podido salir del pueblo.

En la serie de agresiones, el grupo armado destruyó el tanque de agua y un vehículo. En tanto, las detonaciones no paraban.

Las autoridades también dieron a conocer que durante el ataque se llevaron del pueblo a una vecina junto a sus hijos. Además, los agresores retuvieron al agente de policía de la comunidad de Cañada de Galicia.

Manifestaron que, en esta agudización de violencia, temen por la seguridad de niñas y niños, mujeres, hombres, personas adultas que siguen dentro de la comunidad.

“Nos llegó cerquita, somos seis los que nos escapamos hacía la barranca, gracias a dios todo está bien. Dejé mi casa, dejé mis animales, no sé si los llevaron o no, ya no supe. No quemaron mi casa, pero viene avanzando”, narró uno de los afectados que pudo huir de la balacera y quema de casas en Buenavista.

Mientras avanzaba la noche, continuó el fuego cruzado, y algunas familias se mantenían dentro del pueblo, y solo algunos pudieron huir. Aún se desconoce la totalidad de personas desplazadas y el número de casas incendiadas podrían aumentar, así como el número de heridos.

Otros vecinos se sumaron a la exigencia de alto a la violencia, “es un llamado urgente y enérgico: ¡No más indiferencia! ¡No más impunidad! ¡Que la justicia llegue a Yosondua y Santa María Yolotepec!”.

La tensión entre ambas comunidades sigue latente, mientras los habitantes de Buenavista exigen justicia y protección.

