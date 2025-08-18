Más Información

La presidenta celebró el acuerdo firmado el viernes para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya Belice- Guatemala y México, junto a sus homólogos, Bernardo Arévalo y John Briceño.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en , Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un “acontecimiento histórico”, además que fue “una muy buena reunión” con el presidente de Guatemala y el primer ministro de Belice.

“No solamente se trata de proteger la naturaleza y el ecosistema, sino a la población, que se viva con bienestar, un acontecimiento histórico”, declaró.

Explicó que se trabaja en la continuidad del . “Obviamente eso ya lo haría Guatemala, no es que nosotros estaríamos construyendo los trenes, ellos bajo sus propias normas, leyes construyen la continuidad”, explicó.

Sobre la ampliación de la , refirió que iría por Belice y bajaría hasta Las Flores, Guatemala.

“Están muy interesados en este proyecto”, aseguró la titular del Ejecutivo federal.

