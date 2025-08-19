Izamal, Yucatán.- Un vagón del Tren Maya que estaba en la terminal de esta ciudad se descarriló y de acuerdo a los primeros reportes, ahí se encontraban varios turistas.

Asimismo, se averiguó que el vagón no se volteó sino únicamente se descarriló, es decir, se salió de las rieles.

Hasta esta tarde, no había información sobre posibles personas lesionadas.

El Tren Maya, al parecer, estaba en las cercanías de la terminal de Izamal, Yucatán y procedía de Mérida.

Tren Maya asegura que sufrió "un percance de vía"

En un comunicado, la cuenta en redes sociales del Tren Maya informó que a las 13:48 horas de este martes, en la estación Izamal, en el estado de Yucatán, el tren número 304, que iba de Cancún a Mérida “al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía”.

Tras este hecho, “se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”.

Agregó que ya se integró una “Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho” y que el tren continúa operando de manera normal en el resto de las estaciones.

Sin embargo, el comunicado no precisa lo ocurrido.

En redes sociales, usuarios del Tren Maya señalaban que había sido impactado por otro tren.

No es la primera vez

Cabe recordar que el 25 de marzo de 2024 se descarriló un vagón del Tren Maya por la "interrupción del flujo sobre la vía" cuando llegaba a la estación ubicada en Tixkokob, Yucatán.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada de la operación del Tren Maya, el descarrilamiento se debió a la falta de fijación mecánica de tornillos y a la operación manual de un sistema de cambio de vías, que debería estar automatizado, informó la Sedena, hoy Defensa.

"El incidente fue ocasionado por falta de fijaciones mecánicas de tornillo (clamps) que aseguran el cambio de vía con el riel", detalló un documento el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval durante la conferencia mañanera del 2 de abril de 2024.

Operación de pasajeros del Tren Maya no es rentable, reconoce titular

En mayo pasado, el director general del Tren Maya, el general Óscar David Lozano Águila, reconoció que no es rentable la operación de pasajeros de dicho proyecto, y que para alcanzar su punto de equilibrio estimado hacia 2030 es necesario la operación de carga.

“Ninguna empresa en cualquier parte del mundo que se dedique a pasajeros en un sistema ferroviario es rentable, esa es una realidad y es un hecho. Por eso es el compromiso del Estado mexicano de complementar el transporte de pasajeros ¿Y cómo lo puede hacer? Pues aportando recursos.

"Para lograr el punto de equilibrio necesitamos la carga. Es un componente fundamental, por eso necesitamos recuperar la infraestructura de carga que ya existía con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; estamos trabajando intensamente con las empresas que requieren esos servicios y toda la ruta para llevar este proyecto”, dijo el militar.

*Con información de Everardo Martínez

