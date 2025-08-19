Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De acuerdo con un reportaje de Latinus publicado en marzo de 2024, hay una red de corrupción denominada “El Clan”, conformada por primos y amigos de Andy y Gonzalo López Beltrán, que ha ganado cantidades millonarias mediante tráfico de influencias para entregar miles de metros cúbicos de balasto en el Tren Maya, sin certificaciones de calidad.

“A huevo, la red de corrupción. Cada tres mil metros cúbicos, pa, su mochadita, su mochadita, pa' que den el palomazo de que todo está bien. Ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo”, dice Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos de López Obrador, a Amílcar Olán, en una llamada telefónica en posesión de Latinus.

Pedro y Amílcar, presuntamente, operan para “El Clan” para vender los metros cúbicos de balasto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a consorcios privados encargados de la construcción del Tren Maya.

Según el portal, el balasto es la piedra que va debajo de las vías y que da estabilidad al paso de los vagones. Por tanto, si no tiene características, peso y tamaño indicado, el tren se puede descarrilar.

El reportaje detalla que cada tres mil metros cúbicos, el balastro debe someterse a pruebas de calidad. Sin embargo, eso no ocurrió “porque El Clan corrompió al laboratorio”.

En la llamada, se escucha a Amílcar Olán decir:

“Al laboratorio hay que pasarle su mochada cada tres mil metros cúbicos para que autoricen. Para que autoricen y ya a la verga. Cada tres mil metros cúbicos ellos hacen un análisis del material para ver cómo está llegando”.

Más adelante, Pedro Salazar subraya que acordaron “80 varos por todos los 80 mil metros cúbicos” y que “lo pagará en parcialidades”.

Latinus afirma que “El Clan” trabaja bajo las órdenes de Gonzalo López Beltrán, quien maneja la red de tráfico de negocios junto a su hermano Andy.

Asimismo, de acuerdo con el propio medio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sabía que sus hijos estaban involucrados en la construcción del Tren Maya.

Después de que este martes 19 de agosto un vagón del Tren Maya que estaba en la terminal de Yucatán se descarriló, usuarios en redes sociales retomaron la frase de “El Clan”, dicha por Pedro Salazar Beltrán: “ya cuando se descarrile el tren va a ser otro pedo”

