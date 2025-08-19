Tren Maya investiga accidente en Izamal Yucatán; servicio se reanuda en el resto de estaciones

Más Información

El informó que tras el percance que sufrió uno de los trenes en la estación Izamal, Yucatán, se inició una investigación para determinar la causa del percance en vías.

De acuerdo con un comunicado, el tren con número 304 que iba de Cancún a Mérida intentó accesar a baja velocidad a los andenes de la estación cuando ocurrió el incidente, sin especificar si fue un descarrilamiento o un choque como se ha señalado.

Por lo que se activaron los protocolos de seguridad y los usuarios que resultaron ilesos fueron trasladados a sus destinos en

"Se integró una Comisión Dictaminadora que ya se realiza la investigación sobre el hecho. El servicio del tren continúa operando con normalidad en el resto de estaciones", dijo.

