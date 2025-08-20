Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó en fast track y con el voto en contra del PAN y el PRI, el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor del periodista, Genaro Lozano como embajador de México ante la República de Italia.

El nombramiento que fue recibido la noche de ayer martes, fue aprobado por 25 votos a favor y 9 en contra, por lo que de inmediato se llamó a Genaro Lozano a rendir la protesta de ley ante el pleno de la Comisión Permanente este mismo miércoles.

Federico Doring, diputado federal del PAN, expuso que el nombramiento de Genaro Lozano “es la nueva versión de Isabel Arvide” que se dio en el sexenio de López Obrador, ya que los aplaudidores ideológicos se les premia por encima de los diplomáticos de carrera.

En tribuna, dijo que son periodistas objetivos se les aplica la censura del bienestar, con datos protegidos, con sanciones judiciales, incluso con una Beatriz Gutierrez Muller que los amenaza con “echarles la justicia de los acordeones”.

Ruben Moreira, diputado del PRI, argumentó el voto en contra del nombramiento de Lozano, porque este tipo de nuevos embajadores son un dique a la carrera diplomática, todo en medio del deterioro de la política exterior que sigue dando tumbos.

“Tiene méritos académicos, pero no prácticos por lo que le está quitando espacios a los diplomáticos de carrera”, apuntó.

Genaro Lozano reconoce el apoyo de Juan Ramón de la Fuente

Un poco ante, en su comparecencia ante comisiones de la Permanente, Genaro Lozano destacó que desempeñará su función con “compromiso absoluto, vocación de servicio y un profundo amor por el pueblo de México”.

Asimismo, reconoció el apoyo de la canciller Juan Ramón de la Fuente y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso de nombramiento.

El académico y nuevo diplomático[a expuso la importancia estratégica de Italia para México, subrayando que la relación bilateral cumple 150 años y se basa en la confianza mutua, la cooperación en foros multilaterales como el G20 y la OCDE, así como en un comercio que supera los 11 mil millones de euros, lo que convierte a Italia en uno de los principales socios comerciales de México.

Añadió que también se busca fortalecer la relación con Malta, Albania y San Marino, países con los que México mantiene vínculos más recientes.

En su plan de trabajo, Lozano expuso que buscará fortalecer la cooperación económica y comercial, buscando equilibrar la balanza comercial y atraer inversiones italianas, especialmente al sureste del país.

