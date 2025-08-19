La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

Genaro Lozano es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Es académico en la Universidad Iberoamericana y en los últimos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.

Lee también EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr