La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 19 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum rechaza que haya un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto "Portero"

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto "Portero", una iniciativa anunciada ayer por la institución de EU para fortalecer la colaboración entre ambos países en la lucha contra los cárteles. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), alertó por el consumo de bebidas azucaradas en México desde temprana edad, que causa obesidad, hipertensión, diabetes, padecimientos cardiacos y cardiovasculares, pie diabético, úlceras, hígado graso, cirrosis, y daño renal crónico, entre otras enfermedades. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Arrancan Las Rutas de la Salud en 23 estados del IMSS-Bienestar; garantizan abasto de medicamentos al 100% con kits

Este martes 19 de agosto arrancaron Las Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar en los 23 estados incluidos en este organismo, y con esto se garantiza el abasto de medicamentos al 100% con paquetes de medicinas. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia campaña masiva contra consumo de refrescos por sus afectaciones a la salud

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció este martes el lanzamiento la próxima semana de una campaña masiva a nivel nacional en contra del consumo de refrescos por sus afectaciones a la salud de la población mexicana. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo” ante última sesión de la Corte

Al realizarse este martes 19 de agosto la última sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que convocó la aún ministra presidenta Norma Piña, Sheinbaum Pardo celebró “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum dice que Julio César Chávez Jr. fue deportado; nos informaron que iba a llegar a México, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el boxeador Julio César Chávez Jr fue deportado a México y se informó que llegaría a nuestro país, luego de que en julio fuera detenido en California, Estados Unidos, porque cuenta con orden de aprehensión por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

maot