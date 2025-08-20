Más Información

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno adelantó que la bancada priista votará en contra del nombramiento de, como embajador de Italia.

"No tiene la experiencia, no tiene la trayectoria y no tiene la capacidad para representar a México", señaló Alejandro Moreno.

Añadió que Morena quiere seguir repartiendo cargos a "sus cuates", pisoteando el Servicio Exterior Mexicano y a los diplomáticos.

Lee también

"Otra vez Morena demuestra que para ellos lo único que cuenta es la sumisión y la complicidad, no el servicio a México", arremetió.

Foto: Captura de pantalla @alitomorenoc
Foto: Captura de pantalla @alitomorenoc

El pasado martes, la presidenta, solicitó a la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

Por lo que el también conductor de televisión, agradeció a la Mandataria federal por considerarlo y declaró que en caso de ser ratificado este miércoles por el Senado, trabajará con orgullo y amor por México.

Lee también

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México”, expresó Lozano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses