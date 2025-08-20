El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno adelantó que la bancada priista votará en contra del nombramiento de Genaro Lozano, como embajador de Italia.

"No tiene la experiencia, no tiene la trayectoria y no tiene la capacidad para representar a México", señaló Alejandro Moreno.

Añadió que Morena quiere seguir repartiendo cargos a "sus cuates", pisoteando el Servicio Exterior Mexicano y a los diplomáticos.

"Otra vez Morena demuestra que para ellos lo único que cuenta es la sumisión y la complicidad, no el servicio a México", arremetió.

El pasado martes, la presidenta, Claudia Sheinbaum solicitó a la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

Por lo que el también conductor de televisión, agradeció a la Mandataria federal por considerarlo y declaró que en caso de ser ratificado este miércoles por el Senado, trabajará con orgullo y amor por México.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México”, expresó Lozano.

