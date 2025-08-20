Después de darse a conocer que fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como embajador de México en Italia, el internacionalista Genaro Lozano, agradeció a la titular del Ejecutivo.

En sus redes sociales, el también presentador de televisión aseguró que, en caso de ser ratificado este miércoles por el Senado, trabajará con orgullo y amor por México.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México”, expresó Lozano.

“De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos”, añadió.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

El nombramiento diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de Italia. Se espera que Genaro Lozano comparezca esta mañana ante comisiones y por la tarde el dictamen será discutido y votado por el pleno de la Comisión Permanente.

