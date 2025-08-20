Más Información

Una "anomalía" causó el percance de vía del Tren Maya; director general explica el incidente

Una "anomalía" causó el percance de vía del Tren Maya; director general explica el incidente

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 20 de agosto, minuto a minuto

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Después de darse a conocer que fue propuesto por la presidenta como embajador de México en Italia, el internacionalista, agradeció a la titular del Ejecutivo.

En sus redes sociales, el también presentador de televisión aseguró que, en caso de ser ratificado este miércoles por el Senado, trabajará con orgullo y amor por México.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México”, expresó Lozano.

Lee también

“De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos”, añadió.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

El nombramiento diplomático ya cuenta con el beneplácito del gobierno de Italia. Se espera que Genaro Lozano comparezca esta mañana ante comisiones y por la tarde el dictamen será discutido y votado por el pleno de la Comisión Permanente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses