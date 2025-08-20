Más Información
Brugada informa detención de 13 personas relacionadas con asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; la investigación sigue en curso
Ratifican en fast track a Genaro Lozano como embajador en Italia; asegura que desempeñará su función con vocación
Denuncian maltrato “extremo” e incomunicación que sufre Genaro García Luna en prisión en EU; ha perdido 14 kilos, dice defensa
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía
Identifica UNAM mejor desempeño en estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato; nueve aspirantes tuvieron 100% de aciertos en el examen
La primera Comisión Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó en fast track el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor del periodista, Genaro Lozano.
El nombramiento que fue recibido la noche de ayer martes, fue avalado por mayoría de votos y se prevé que sea votado en el pleno en la sesión de este miércoles y rinda protesta como nuevo embajador de México ante la Republica de Italia.
En su comparecencia el también académico destacó que desempeñará su función con “compromiso absoluto, vocación de servicio y un profundo amor por el pueblo de México”.
Asimismo, reconoció el apoyo de la canciller Juan Ramón de la Fuente y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso de nombramiento.
El académico y nuevo diplomático expuso la importancia estratégica de Italia para México, subrayando que la relación bilateral cumple 150 años y se basa en la confianza mutua, la cooperación en foros multilaterales como el G20 y la OCDE, así como en un comercio que supera los 11 mil millones de euros, lo que convierte a Italia en uno de los principales socios comerciales de México.
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR ya investiga
