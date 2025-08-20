Ratifican en fast track a Genaro Lozano como embajador en Italia; asegura que desempeñará su función con vocación

La primera Comisión Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó en fast track el nombramiento expedido por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor del periodista, Genaro Lozano.

El nombramiento que fue recibido la noche de ayer martes, fue avalado por mayoría de votos y se prevé que sea votado en el pleno en la sesión de este miércoles y rinda protesta como nuevo embajador de México ante la Republica de Italia.

En su comparecencia el también académico destacó que desempeñará su función con “compromiso absoluto, vocación de servicio y un profundo amor por el pueblo de México”.

Asimismo, reconoció el apoyo de la canciller Juan Ramón de la Fuente y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso de nombramiento.

El académico y nuevo diplomático expuso la importancia estratégica de Italia para México, subrayando que la relación bilateral cumple 150 años y se basa en la confianza mutua, la cooperación en foros multilaterales como el G20 y la OCDE, así como en un comercio que supera los 11 mil millones de euros, lo que convierte a Italia en uno de los principales socios comerciales de México.

