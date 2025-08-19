El próximo jueves 28 de agosto, el grupo parlamentario de Morena en el Senado llevará a cabo su reunión plenaria previa al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, en la que recibirá a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Economía, Marcelo Ebrard; Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Hacienda, Edgar Amador; y Energía, Luz Elena González.

El cónclave morenista se realizará a puerta cerrada en la Antigua Casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado de la República. Se prevé que ese día por la mañana se defina quién ocupará la Presidencia de la Mesa Directiva, en relevo de Gerardo Fernández Noroña, quien dejará el cargo el 31 de agosto.

De acuerdo con el programa, la plenaria de la bancada de Morena iniciará con un desayuno con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Posteriormente habrá una mesa de trabajo sobre política exterior, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

La segunda mesa de trabajo será con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y más tarde, se abrirá una mesa de trabajo con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy.

Al filo de las 13:40 hrs, se instalará la cuarta mesa de trabajo, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al término, iniciará la comida en la que la invitada especial será la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

La sesión vespertina tendrá sólo dos mesas de trabajo: una con el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y la última con la secretaria de Energía, Luz Elena González.

