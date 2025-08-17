"Es libre de hacer lo que quiera"; Luisa María Alcalde explota por críticas a Gutiérrez Müller por posible mudanza a Madrid

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que "es el colmo" las críticas contra Beatriz Gutiérrez Müller, por su presunto cambio de residencia a Madrid, España.

Entrevistada por medios durante el arranque de los Comités Seccionales de Morena, en la alcaldía Coyoacán, dijo desconocer si los rumores sean ciertos, pero sostuvo que la escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es libre de hacer lo que quiera.

"Ella es libre de hacer lo que quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos, ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Es el colmo", declaró.

Alcalde Luján consideró que Gutiérrez Müller es víctima de acoso por parte de la oposición.

Gutiérrez Müller ha sido criticada luego de que en 2019 dijo que España debía pedir perdón a México por atrocidades cometidas durante la Conquista.

