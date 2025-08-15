La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las pipas para transportar combustible que se compraron en el sexenio pasado para combatir el huachicol que seguían siendo administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pasarán a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esto, en medio de reportes de retraso en el abasto de combustible por problemas con contratos a transportistas.

En conferencia de prensa de hoy viernes en Chetumal, Quintana Roo, la Mandataria federal rechazó que haya desabasto de combustible en el país y aseguró que los problemas que ha habido en el abasto se están resolviendo.

"No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible. Es más bien un tema del transporte, que ya se está resolviendo.

"Y si es un tema de transporte, preguntarle, Presidenta, ¿qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?", se le insistió.

"Una parte de estas pipas seguía administrándola la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora, van a pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces, ese es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto. Y no hay problema, digamos, de abasto, se está atendiendo", respondió.

En sexenio de AMLO, compran pipas para combatir el huachicoleo

A inicios de 2019, como parte de la estrategia del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustible, conocido como "huachicol", se compraron en Estados Unidos 671 pipas a empresas en Estados Unidos por un costo de alrededor de 100 millones de dólares.

"Se procedió a comprar pipas, se envió una misión a Estados Unidos para adquirir autotanques. Estas pipas, estos carro tanques van a estar operados por la Secretaría de la Defensa en el Plan DN-III, de abasto a combustibles. Es un asunto de seguridad nacional.", dijo en su conferencia del 21 de enero de 2019.

