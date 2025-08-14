Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras el retraso de abasto en el suministro de gasolina en algunas entidades en el país, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya refuerza el abasto del combustible en la Ciudad de México y zona conurbada tras afectaciones temporales.

En un comunicado, la petrolera justificó que el desabasto fue por mantenimiento y menor disponibilidad de autotanques.

Indicó que se incorporarán más unidades de reparto en las próximas horas para garantizar el suministro seguro y continuo.

"Pemex reafirma su compromiso de garantizar un abasto seguro, eficiente y continuo para las y los consumidores, trabajando de manera ininterrumpida", precisó.

Previamente, EL UNIVERSAL informó que en entidades como Chiapas, Nuevo León y la Ciudad de México se reportó el desabasto del combustible en gasolineras.

De acuerdo con los gasolineros, la falta de gasolina se debió a la problemática de la escasez de unidades de transporte que generó desabasto a los clientes finales.

Esperamos una pronta normalización en las operaciones de suministro, pues la existencia de producto en las estaciones de servicio es el mejor elemento al alcance del consumidor para disuadirlo del alarmismo digital”, apuntó la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo), dijo a EL UNIVERSAL.

*Con información de Everardo Martínez

