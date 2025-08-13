Para reducir la contaminación atmosférica a través del control de emisiones, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) y Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmaron un convenio de colaboración para reforzar la protección ambiental en el sector de hidrocarburos.

En la signatura del convenio, encabezada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la funcionaria explicó que el acuerdo integra acciones como el uso de laboratorios móviles, programas de vigilancia y capacitación, talleres para el intercambio de información técnica y científica con miras a alcanzar el Objetivo 4.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Aseguró que con este esfuerzo se busca alcanzar un México más limpio y sustentable a través de la protección al medioambiente por parte del sector energético.

Pemex, Asea y Semarnat firman convenio. Foto: Especial

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles García, indicó que esta iniciativa es parte del trabajo coordinado entre las dependencias para mejorar la calidad de vida y salud en el país.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, indicó que la petrolera fortalecerá la vigilancia de emisiones, optimizará procesos y eliminará prácticas que pongan en riesgo la salud de las personas o la integridad de los ecosistemas.

El director ejecutivo de la ASEA, Armando Ocampo Zambrano, informó que la Agencia reforzará la supervisión y las facultades de sanción a quienes incumplan sus obligaciones ambientales.

