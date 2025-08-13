Más Información

Para reducir la contaminación atmosférica a través del control de emisiones, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea) y Petróleos Mexicanos (), a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmaron un convenio de colaboración para reforzar la protección ambiental en el sector de hidrocarburos.

En la signatura del convenio, encabezada por la secretaria de Energía, , la funcionaria explicó que el acuerdo integra acciones como el uso de laboratorios móviles, programas de vigilancia y capacitación, talleres para el intercambio de información técnica y científica con miras a alcanzar el Objetivo 4.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Aseguró que con este esfuerzo se busca alcanzar un México más limpio y sustentable a través de la protección al medioambiente por parte del sector energético.

Pemex, Asea y Semarnat firman convenio. Foto: Especial
Pemex, Asea y Semarnat firman convenio. Foto: Especial

La subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles García, indicó que esta iniciativa es parte del trabajo coordinado entre las dependencias para mejorar la calidad de vida y salud en el país.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, indicó que la petrolera fortalecerá la vigilancia de emisiones, optimizará procesos y eliminará prácticas que pongan en riesgo la salud de las personas o la integridad de los ecosistemas.

El director ejecutivo de la ASEA, Armando Ocampo Zambrano, informó que la Agencia reforzará la supervisión y las facultades de sanción a quienes incumplan sus obligaciones ambientales.

