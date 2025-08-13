Más Información

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () en el estado de Oaxaca presentó una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables de la muerte del cocodrilo americano Lucho”, ejemplar macho cuya edad rondaba entre los 40 y 50 años.

Según informó la dependencia federal, el reptil era uno de los ejemplares más emblemáticos de la comunidad de “La Ventanilla”, en Santa María Tonameca.

De acuerdo con el comunicado, el ejemplar fue sometido meses atrás a una cirugía, con fines demostrativos durante un taller, sin autorización expresa de la .

Dicha intervención, detalló, habría provocado una infección que eventualmente derivó en su fallecimiento.

Lee también

Por lo anterior, se presentó la denuncia el lunes 11 de agosto, con la finalidad de deslindar responsabilidades mediante una investigación del caso.

Para las diligencias, se solicitó información detallada sobre los antecedentes médicos de Lucho”, evidencia de las actividades realizadas y copia de los permisos correspondientes.

El cocodrilo, cuyo nombre científico es Crocodylus acutus, estaba bajo resguardo legal desde 2005 y se encuentra enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a protección especial.

Además, estaba incluido en el Apéndice II de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies silvestres en riesgo.

Por razones sanitarias, el cocodrilo Lucho” fue sometido a necropsia y enterrado en playa.

Lee también

Profepa presenta denuncia penal por muerte del cocodrilo “Lucho” en Oaxaca. Foto: Profepa
Profepa presenta denuncia penal por muerte del cocodrilo “Lucho” en Oaxaca. Foto: Profepa

Responsable podría enfrentar pena de uno a nueve años de prisión: Profepa

Sobre la denuncia penal, informó que con base en el artículo 420, fracciones III, IV y V, se impondrá pena de uno a nueve años de cárcel y el equivalente de tres mil días de multa a quien ilícitamente ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestre.

Asimismo, merece sanción penal quien dañe algún ejemplar de especies de flora o fauna silvestres terrestres o acuáticas.

La dependencia gubernamental condenó la muerte del cocodrilo americano de Oaxaca y reiteró que “no se tolerarán actos que atenten contra la vida silvestre, por lo que hará una investigación exhaustiva del caso”.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses