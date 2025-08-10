Más Información

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () atendió el reporte de la muerte de un cocodrilo americano conocido como "Lucho" en la laguna "La Ventanilla", ubicada en Santa María Tonameca, Oaxaca.

El ejemplar, se detalló, era un macho de edad entre 40 y 50 años. Además, medía 4.06 metros y estaba bajo depositaría en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) "La Ventanilla" desde 2005.

Elementos de la dependencia, en coordinación con un médico veterinario, realizaron la necropsia y tomaron muestras para determinar la causa de muerte de "Lucho".

Los resultados, sin embargo, estarán listos en uno o dos meses.

"Lucho" era un macho entre 40 y 50 años, medía 4.06 metros y estaba bajo depositaría en la UMA "La Ventanilla" desde 2005. Foto: Profepa
Cocodrilo americano "Lucho" fue enterrado en playa: Profepa

De acuerdo con la , por razones sanitarias se procedió al entierro del cocodrilo americano en playa. Asimismo, se solicitó el informe oficial a la UMA y se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación correspondiente.

El cocodrilo americano, cuyo nombre científico es Crocodylus acutus, está en categoría "Sujeta a Protección Especial" con base en la .

La NOM-059 es una norma mexicana cuyo objeto es identificar especies y poblaciones de flora o fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante un método de evaluación de su peligro de extinción y de observancia obligatoria en todo el país.

Además, la especie de "Lucho" está en el Apéndice II de CITES. Es decir, especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo.

El Crocodylus acutus es una de las tres especies de crocodilianos que habitan en México, junto con el cocodrilo de pantano Crocodylus moreletii y el caimán Caiman crocodilus.

"Lucho" era un macho entre 40 y 50 años, medía 4.06 metros y estaba bajo depositaría en la UMA "La Ventanilla" desde 2005. Foto: Profepa
