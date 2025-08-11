Más Información

La oficina de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () en el estado de Baja California Sur suspendió actividades en el establecimiento “Diseltec, centro de acopio de residuos peligrosos”, luego de constatar diversas irregularidades tanto en el manejo de residuos como en la documentación necesaria para operar de manera legal.

Entre las irregularidades detectadas por los inspectores de la dependencia están las deficiencias en el manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y la falta de documentación técnica y operativa que acredite el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

La diligencia se llevó a cabo en el marco de las acciones de vigilancia continua que realiza esta Procuraduría para garantizar la observancia de la legislación ambiental por parte de los establecimientos sujetos a regulación.

Por las irregularidades encontradas, se impuso, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y diversas normas oficiales mexicanas.

“La dará seguimiento a esta suspensión para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, así como la atención a las observaciones formuladas durante la inspección”, aseguró en un comunicado.

