Sube voto de adultos mayores en elecciones presidenciales; participación en algunos estados llega a 80%

Sheinbaum reitera a Trump: “El único que manda en México es el pueblo”; explica presencia de fuerzas de EU en sur del mar Caribe

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Trump y Putin se reúnen en cumbre de Alaska para discutir el futuro de la guerra en Ucrania; sigue aquí el minuto a minuto

García Harfuch reporta disminución en 61% de homicidios dolosos en Q. Roo; no reporta ni un secuestro

La presidenta rechazó que haya en el país y aseguró que los problemas que ha habido en el abasto ha sido por un tema en contratos a transportistas, el cual, afirmó, ya se está resolviendo.

En conferencia de prensa matutina en Chetumal, Quintana Roo, la jefa del Ejecutivo federal informó que parte de las pipas que se adquirieron y que aún estaban siendo administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) pasarán a manos de .

"No, no hay desabasto, y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible, hay combustible. Es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo", afirmó.

"Si es un tema de transporte, ¿Qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?", se le insistió.

"Una parte de estas pipas las seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Es parte del tema que se está viendo, pero está resuelto. No hay problema de abasto, se está atendiendo", respondió.

