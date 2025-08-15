La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya desabasto de combustible en el país y aseguró que los problemas que ha habido en el abasto ha sido por un tema en contratos a transportistas, el cual, afirmó, ya se está resolviendo.

En conferencia de prensa matutina en Chetumal, Quintana Roo, la jefa del Ejecutivo federal informó que parte de las pipas que se adquirieron y que aún estaban siendo administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) pasarán a manos de Petróleos Mexicanos.

"No, no hay desabasto, y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible, hay combustible. Es más bien un tema del transporte que ya se está resolviendo", afirmó.

"Si es un tema de transporte, ¿Qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado?", se le insistió.

"Una parte de estas pipas las seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Es parte del tema que se está viendo, pero está resuelto. No hay problema de abasto, se está atendiendo", respondió.

