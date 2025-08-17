Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina Familiar en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Ecatepec, Estado de México.—Al asegurar que es "necesaria", ya que buscan unificar el sector salud en beneficio de la población, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la pobreza en el país se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 40 años.

Durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar 93 “Cerro Gordo”, la Mandataria federal destacó los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que muestran que de 2018 a 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de personas en el país, y criticó que alguno no les gustan estos datos, pues están en contra de la autollamada Cuarta Transformación.

"Hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, les es imposible reconocer este resultado, no solamente salieron 13.4 mexicanos de la pobreza, sino que la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, mostró hace unas semanas que la diferenciación social entre la décima parte más rica y la más pobre, es decir el decil de ingreso, así se llama... en el 2006 al 2012 la diferencia entre los más ricos y más pobres era de 38 veces, y ahora se redujo a 14 veces, es decir que se distribuyó la riqueza", explicó.

En ese sentido, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, Sheinbaum Pardo explicó que gracias a esos resultados la pobreza en el país se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 40 años.

"Ahora, fíjense nada más, estamos en el porcentaje de población pobre, más bajo desde hace 40 años, es decir, que durante 40 años no había disminuido la pobreza en nuestro país, al contrario, se incrementó", aseguró la Mandataria federal

Agregó: "El resultado (del Inegi) muestra que el resultado de la población en pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años, es decir, que las personas viven con mayor bienestar".

Explicó que el modelo neoliberal hizo que desaparecieran diversos servicios públicos con la privatización de instituciones, y en ese sentido señaló que el Instituto Mexicana de Seguridad Social (IMSS) o la Educación Pública fueron de las pocas que no pudieron intervenir.

En ese sentido, la titular del Ejecutivo Federal aseguró que ahora ese modelo neoliberal cambio y ahora el Estado debe brindar los servicios médicos gratuitos, ya que está estipulado en la Constitución, "el Estado mexicano debe de proveer de la mejor manera ese acceso a la salud".

Explicó que, los 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza fue por el aumento al salario mínimo, programas del bienestar, inversión pública, obras estratégicas e inversión privada para la creación de empleos.

Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que, al arranque de su administración, ha impulsado el fortalecimiento de las tres instituciones de salud, IMSS, IMSS-Bienestar, e ISSSTE y que el objetivo en el 2027 es la unificación del sistema.

"Nuestro objetivo (con los tres sistemas) es que vayan consolidándose para ser un solo sistema de salud, eso lo vamos a lograr en el 2027, esa es nuestra meta [...] somos, digamos, persistentes, necios, necias en que el sistema de salud pública debe ser el sistema de salud de todo el país, y lo podemos lograr gracias a algo a ustedes, a los médicos, médicas y enfermeras".

Cabe destacar que, la Unidad de Medicina Familiar está diseñada para atender a 352 mil derechohabientes, aunque inició actividades el 13 de julio. La inauguración oficial se realizó este domingo, el nuevo edificio reemplazará al que fue demolido por daños estructurales que sufrió durante el sismo de 2017.

