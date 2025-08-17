No ha pasado ni un año de haber sido inaugurado, y Hotel Mundo Maya Tulum, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se encuentra infestado de una plaga de escarabajo barrenador, lo cual, se admite, representa un riesgo inminente de colapso estructural, poniendo en peligro la seguridad de los huéspedes y el patrimonio público.

En la licitación IA-07-H0C-007H0C999-N-109-2025, publicada en la plataforma Compras MX, se indica que esta plaga ya se encuentra activa en las estructuras de madera, así como en techos, vigas y mobiliario, “lo que compromete la estabilidad del inmueble”.

“Recientes inspecciones técnicas detectaron una infestación activa en estructuras de madera, incluyendo techos, vigas y mobiliario, lo que compromete la estabilidad del inmueble. El escarabajo barrenador provoca daños internos severos que avanzan rápidamente y son difíciles de detectar a simple vista.

El fallo de esta licitación se dará a conocer el próximo 19 de agosto por medio de la plataforma Compras MX.

“La plaga representa un riesgo inminente de colapso estructural poniendo en peligro la seguridad de usuarios y el patrimonio público”.

Se indica que por estos motivos, se requiere la intervención inmediata de personal capacitado para contener y erradicar plagas comunes en la región, especialmente el escarabajo barrenador, y así garantizar la operatividad segura del recinto.

Cuatro empresas buscan obtener esta licitación: Grupo Argent ofrece realizar este servicio por 5.9 millones de pesos; KTR Inv, por poco más de 4 millones 26 mil de pesos; Scent Jittal, por 4 millones 49 mil pesos y E-Templum lo llevaría a cabo por 3.3 millones de pesos.

Especialistas

En la página ocho se indica que para la prestación de este servicio de fumigación se requerirá un biólogo titulado o un manejador de recursos naturales titulado, con experiencia en control de plagas, así como dos técnicos en control de plagas.

“Dicha experiencia deberá acreditarse con certificado de capacitación u homólogos, avalados por un agente capacitador certificado, mismas que deberán ser anexadas a la propuesta. El personal presentado en la propuesta técnica deberá ser el mismo que se presente en la prestación del servicio”.

El licitante se compromete a que los plaguicidas que se apliquen estén inscritos en el Catálogo de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y estar registrados ante la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest) que no hayan vencido en su fecha de caducidad para garantizar al hotel que los productos que se utilizarán para fumigar no son nocivos para la salud y no generan daños al medio ambiente.

Confidencialidad

En la página 12 se indica que los datos obtenidos derivados de la fumigación y del control de plagas son exclusivamente de uso interno para el hotel, incluyendo los archivos fotográficos, por lo que “el licitante deberá presentar una carta membretada y firmada donde se compromete a no utilizar la información, imágenes o fotografías para fines distintos al servicio objeto del contrato”.

Para evitar intoxicaciones o incidentes entre los usuarios, se deberá dar aviso pertinente a los encargados de los inmuebles acerca del trabajo que se va a realizar y de los riesgos que este implica, informando de las medidas que se deberán tomar en caso necesario.