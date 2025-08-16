Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Los empresarios gasolineros agrupados en la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) confían en que este fin de semana se resuelva en su totalidad el desabasto de combustibles en algunos estados del país.

“Confiamos en que el gobierno federal y Pemex puedan resolver la escasez de unidades de transporte que está generando retrasos en el abasto de combustibles en los próximos días”, dijeron fuentes de la organización a EL UNIVERSAL.

El problema obedece a que no hay unidades de transporte suficiente en estados como Chiapas y Nuevo León, y también se han reportado problemas en la Ciudad de México y el área conurbada, dio a conocer Petróleos Mexicanos (Pemex) en un comunicado de prensa el jueves pasado.

Acapara el mercado. Fuente: PetroIntelligence

“No hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo, pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible. Es más bien un tema del transporte, que ya se está resolviendo”, señaló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, explicó que los autotanques que se compraron en el sexenio pasado para combatir el mercado ilícito de combustibles, que en parte se habían quedado bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se van a agrupar en Pemex.

“Una parte de estas pipas seguía siendo administrada por la Sedena y ahora van a pasar a Pemex. Entonces, eso es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto. Y no hay problema, digamos, de abasto, se está atendiendo”, añadió la Mandataria.

En condición de anonimato, gasolineros dijeron que el problema de fondo radica en cuatro factores que se han traslapado con la mayor demanda de combustibles.

Uno tiene que ver con la falta de unidades de transporte por la transferencia de unidades de pipas de la Defensa a Pemex; otro factor es que el transporte ferroviario ha cambiado a raíz del megadecomiso que se llevó a cabo el mes pasado en 129 carrotanques.

Ante las averiguaciones, también se ha dejado de movilizar trenes unitarios de hidrocarburos para usar ferrocarriles mixtos, lo que genera más tiempos en las maniobras entre origen y destino.